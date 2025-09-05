William e Harry, di male in peggio: l’ultima notizia gela i sudditi

Mentre da Londra arrivano indiscrezioni su una possibile riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry, un nuovo fronte di tensione si apre con il fratello maggiore, il principe William. A dividere i due non sarebbe solo la contrarietà all’incontro tra Harry e il sovrano, ma soprattutto un progetto televisivo che potrebbe trasformarsi nell’ennesimo terreno di scontro: un documentario dedicato a Lady Diana in occasione del 30° anniversario della sua morte, previsto per il 2027. Cos’è successo tra i due fratelli?

Il progetto di Harry e le prime reazioni

Secondo indiscrezioni riportate dai media britannici, la società di produzione Archewell, fondata da Harry e Meghan Markle, sarebbe già al lavoro per avviare trattative sulla realizzazione di un documentario dedicato a Diana. Una fonte citata dal Daily Beast spiega: «Harry sta pensando di realizzare una serie su Diana nel 2027. Vogliono trovare i partner giusti e ne abbiamo parlato con loro». Una mossa che, inevitabilmente, ha inasprito i rapporti con il fratello.

La linea di William: “L’ultima parola era già stata detta”

Per il principe di Galles, infatti, il tema sarebbe stato chiuso nel 2017 con il documentario prodotto in occasione del 20° anniversario della morte della madre. «Il film che i fratelli hanno realizzato allora doveva essere l’ultima parola», rivela un amico di William. «Lui lo aveva detto molto chiaramente all’epoca. Ma ovviamente le cose sono cambiate». L’idea di un nuovo progetto, soprattutto firmato da Harry, viene percepita da William come un tradimento a un patto di famiglia.

