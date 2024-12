WhatsApp, la lista dei dispositivi che non saranno più compatibili dal 1 Gennaio 2025

Con l’arrivo del nuovo anno, non solo buoni propositi e festeggiamenti, ma anche qualche “colpo basso” tecnologico: WhatsApp ha deciso di dire addio ad alcuni modelli di smartphone. Ebbene sì, dal 1° gennaio 2025, la piattaforma di messaggistica più popolare al mondo non sarà più disponibile su una serie di dispositivi. Per alcuni sarà l’occasione perfetta per finalmente cambiare quel telefono “vintage” che tiene insieme la batteria con lo scotch.

I dispositivi che non saranno più compatibili con WhatsApp dal 1 Gennaio 2025

WhatsApp ha deciso di non essere più disponibile per il prossimo anno, ma la scelta riguarda principalmente smartphone dotati di sistemi operativi Android ormai datati e non più aggiornati. Questi telefoni, pur essendo stati una volta dei piccoli gioielli di tecnologia, non riescono più a garantire la sicurezza e le prestazioni necessarie per supportare l’app.

Questi dispositivi, lanciati tra il 2012 e il 2013, non ricevono aggiornamenti software da anni. La mancanza di supporto li rende più vulnerabili dal punto di vista della sicurezza, un aspetto fondamentale per un’app come WhatsApp, che gestisce quotidianamente dati personali, conversazioni e file sensibili.

