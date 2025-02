Il vulcano erutta, arriva fino all’aeroporto: situazione ingestibile

L’eruzione del vulcano ha creato enormi disagi al traffico aereo. A seguito dell’intensa attività eruttiva e della conseguente emissione di cenere vulcanica, infatti, l’Unità di crisi ha deciso di chiudere temporaneamente gli spazi aerei a sud-est del vulcano. Solo nelle ultime ore è stato disposto un parziale ripristino degli arrivi, mentre per fortuna le partenze non hanno subito restrizioni. (Continua…)

Il vulcano erutta, le polveri arrivano fino all’aeroporto

Il vulcano erutta e crea enormi disagi al traffico aereo. Le ceneri, infatti, sono arrivate sino all’aeroporto, causando ritardi negli arrivi. Le partenze, invece, pare non abbiano subito restrizioni. I disagi sono durati diverse ore, ma di recente la società che gestisce lo scalo ha disposto un parziale ripristino degli arrivi. La stessa società ha poi confermato che non ci sono limitazioni sui voli in partenza, ma ha lo stesso esortato i viaggiatori a non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato lo stato del volo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)