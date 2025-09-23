Volo impressionante nel burrone, muoiono due eccellenze dello sport

Un tragico incidente stradale ha sconvolto il mondo dell’alpinismo internazionale. Due noti esponenti francesi hanno perso la vita nella notte tra il 18 e il 19 settembre sulle Gorges du Verdon, nel sud-est della Francia. La scomparsa di Benjamin Guigonnet, 37 anni, e Quentin Lombard, 34 anni, ha lasciato sgomenta l’intera comunità sportiva.

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità francesi, l’autovettura su cui viaggiavano le due guide alpine è uscita improvvisamente di strada sulla Route des Crêtes, precipitando in un burrone di circa 700 metri poco prima della mezzanotte. Entrambi sono deceduti sul colpo. Le cause della perdita di controllo non sono ancora chiare, ma le forze dell’ordine hanno sottolineato l’estrema pericolosità del percorso, caratterizzato da curve strette e tratti tortuosi. La notizia è stata confermata da AlpineMag e Le Dauphiné Libre.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva