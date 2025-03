Home | Volley: pronostici e statistiche per Life365.eu e Querzoli

Volley Serie B1 femminile e Serie B maschile offrono oggi incontri cruciali che potrebbero influenzare significativamente le classifiche. La Life365.eu e la Querzoli si preparano a sfide importanti rispettivamente contro Teramo e San Mauro Pascoli. Questi match non solo promettono spettacolo, ma potrebbero anche delineare meglio le ambizioni di promozione o salvezza delle squadre coinvolte.

Statistiche e pronostico: Life365.eu vs. Teramo

La Life365.eu si appresta a incontrare una Rg Stampa Futura Teramo già retrocessa, reduce da una serie impressionante di 17 sconfitte consecutive. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale al lontano ottobre, e le attuali performance non lasciano molto spazio all’ottimismo. D’altra parte, la Libertas, avendo recentemente sconfitto la Imoco Express San Donà, è determinata a guadagnare i tre punti necessari per avvicinarsi a Verona e rafforzare le loro possibilità di salvezza.

Teramo ha subito 17 sconfitte consecutive.

ha subito 17 sconfitte consecutive. L’ultima vittoria di Teramo risale al 26 ottobre.

risale al 26 ottobre. Life365.eu è a -7 da Verona, quintultima.

Il match si terrà al PalaScapriano, un test decisivo per la Life365.eu che cercherà di sfruttare la fragilità della squadra avversaria per ottenere una vittoria cruciale.

Parallelamente, nel derby tra Querzoli e San Mauro Pascoli, i pronostici si inclinano verso gli ospiti. La Sab Group Rubicone, attualmente vicecapolista, non ha perso da gennaio e intende mantenere il passo della capolista Osimo. Nonostante ciò, la Querzoli cercherà di capitalizzare il “fattore casalingo” per sorprendere gli avversari.

Nel complesso, queste partite promettono intense emozioni e potrebbero ridefinire le ambizioni delle squadre in termini di salvezza e promozione.

Con una Teramo ormai fuori dai giochi, la Life365.eu ha una grande opportunità di migliorare la propria posizione in classifica. Le quote delle scommesse vedono favoriti gli ospiti, ma nel volley, come ben sappiamo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Querzoli e Sab Group Rubicone, invece, si confrontano con la pressione del derby e le ambizioni di classifica. Segui le nostre analisi per avere un quadro chiaro delle dinamiche di queste sfide. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!