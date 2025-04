Volley Prata e Cuneo: pronostico e statistiche semifinali

Volley Prata e MA Acqua S. Bernardo si preparano a un’emozionante semifinale promozione di Serie A2. Per la prima volta nella sua storia, la Tinet Prata si trova a un passo dalla Superlega, forte delle sue performance stagionali e di un roster ben preparato. L’attesa è alta, soprattutto dopo un’intensa preparazione e un’amichevole di alto livello contro la Sonepar Padova. Con un grande pubblico alle spalle e un cammino promettente, i gialloblù sono pronti a sfidare la forte compagine piemontese.

Statistiche e Storia degli Scontri Diretti

La Tinet Prata vanta una buona tradizione negli scontri diretti con il MA Acqua S. Bernardo, avendo prevalso in 7 delle 10 partite disputate tra le due squadre. Durante la regular season, i gialloblù hanno dimostrato la loro capacità di ribaltare situazioni difficili, come nell’ultimo incontro in cui hanno vinto al tie-break dopo essere stati sotto di 2-1. In questa semifinale, però, le statistiche passate si azzerano, aprendo a nuovi possibili scenari.

Al centro dell’attenzione ci sono i protagonisti in campo, come il palleggiatore olimpico Daniele Sottile e il campione europeo e mondiale Giulio Pinali, la cui performance sarà cruciale. La presenza di giocatori come Felice Sette, Karli Allik, Simone Scopelliti, e il centrale Samuele Meneghel, contribuirà a rendere la sfida ancora più avvincente.

Dal punto di vista delle statistiche individuali, Kristian Gamba è a 33 punti dal raggiungere i 3500 in carriera, mentre Lorenzo Codarin punta a superare i 2100 punti. Questi traguardi personali potrebbero influenzare l’esito del match, rendendolo ancora più spettacolare per gli spettatori.

La partita, che si terrà presso il PalaPrata, sarà arbitrata da Michele Marconi e Beatrice Cruccolini, con la diretta streaming offerta da Volleyball World.

La tensione cresce man mano che ci si avvicina alla partita, con i giocatori di entrambe le squadre determinati a dare il loro meglio. Da una parte, la Tinet Prata vuole confermare il suo ruolo da protagonista, dall’altra, il MA Acqua S. Bernardo desidera ribaltare i pronostici e avanzare verso la Superlega.

In sintesi, la semifinale tra Volley Prata e MA Acqua S. Bernardo si prospetta come uno scontro di alto livello, dove ogni dettaglio e statistica potrebbero fare la differenza. Le quote, per ora, non sono disponibili, ma l’attesa è palpabile. Non perdere l’occasione di seguire questo evento imperdibile e scopri tutte le analisi dettagliate nella nostra sezione dedicata!