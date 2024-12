Vitoria Guimares-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Conference League che si gioca stasera alle 21allo Estádio D. Afonso Henriques. La Fiorentina si prepara a vivere un momento cruciale nella fase a gironi della Conference League, con l’ultima e delicata trasferta contro il Vitória Guimarães. La sfida mette in palio il pass diretto agli ottavi di finale.

Per i viola, terzi nel girone con 12 punti, un pareggio sarebbe sufficiente grazie alla differenza reti favorevole, ulteriormente migliorata dopo il travolgente 7-0 al LASK Linz. Anche i padroni di casa, secondi con 13 punti, possono accontentarsi di un pari per garantirsi il passaggio del turno, rendendo il match una vera battaglia di nervi.

Le probabili formazioni

Il Vitória Guimarães arriva all’appuntamento con una formazione ben rodata, pronta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa. Guidati da Rui Borges, i portoghesi dovrebbero confermare il 4-3-3, con Varela a difendere i pali e il trio offensivo formato da Kaio Cesar, Josè Bica e Telmo Arcanjo. Nonostante il pareggio possa bastare, la squadra lusitana potrebbe optare per un approccio propositivo, spinta dalla voglia di chiudere il girone in bellezza.

La Fiorentina, reduce da una sconfitta di misura contro il Bologna in campionato, si rituffa nell’avventura europea con l’intenzione di chiudere i conti senza ricorrere agli spareggi con le seconde classificate dell’Europa League. Palladino, intenzionato a mantenere il classico 4-2-3-1, dovrebbe schierare Terracciano tra i pali e Kouamé come unico riferimento offensivo. La netta vittoria contro il LASK rappresenta un’iniezione di fiducia per i viola, che però dovranno evitare cali di concentrazione in un match dal peso specifico elevato.

Alla vigilia, Palladino ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra: “Andiamo a Guimarães consapevoli dell’importanza della partita. Un pareggio ci qualificherebbe, ma il nostro obiettivo è vincere”. Sul campo, sarà fondamentale la solidità difensiva e la capacità di gestire i momenti chiave per raggiungere un traguardo fondamentale nella stagione europea della Fiorentina.

