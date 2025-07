Il virus è arrivato anche in Italia: registrati i primi casi. A cosa fare attenzione

La diffusione del virus rappresenta una nuova sfida per la salute pubblica in Italia. Negli ultimi mesi sono stati confermati i primi casi di infezione umana nel Paese, segnando un cambiamento significativo nel panorama epidemiologico nazionale. La presenza del virus non è più limitata ad alcune aree, ma coinvolge ora diverse regioni della penisola.

Il West Nile virus arriva in Italia

Storicamente considerato un rischio circoscritto alle regioni tropicali, il West Nile virus ha progressivamente ampliato la propria presenza, raggiungendo anche il Centro e il Sud Italia. Nel corso del 2024, sono stati segnalati oltre 450 casi confermati. L’incremento dei contagi è stato osservato soprattutto durante i mesi estivi, con un picco tra luglio e agosto, ma nuovi casi sono emersi anche a settembre.

West Nile virus nel Lazio: due casi confermati nella provincia di Latina

Sono due i casi di infezione da virus West Nile confermati nel Lazio. A comunicarlo è stata la stessa Regione, attraverso una nota ufficiale in cui ha precisato che entrambi i pazienti sono stati identificati grazie alle analisi condotte dall’Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive. I due uomini, rispettivamente di 63 e 72 anni, risiedono nei comuni di Cisterna e Priverno, in provincia di Latina. I pazienti sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le loro condizioni, fanno sapere le autorità sanitarie regionali, «non destano preoccupazione» e al momento risultano in via di miglioramento. Nessuna complicazione neurologica è stata segnalata, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Come previsto dal Piano regionale di prevenzione delle arbovirosi, sono state immediatamente attivate misure di contenimento e sorveglianza. In particolare, la Asl di Latina ha annunciato controlli entomologici aggiuntivi nelle zone in cui risiedono i pazienti. Questi controlli servono a individuare la presenza e la densità delle zanzare del genere Culex, responsabili della trasmissione del virus.

