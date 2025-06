Virtus Bologna-Olimpia Milano: pronostico e statistiche playoff

Il mondo del basket italiano si accende con la serie di semifinale playoff tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le due società, tra le più titolate e seguite del panorama nazionale, si preparano a vivere una sfida ad alta tensione che promette equilibrio e spettacolo. In questa fase decisiva della stagione, ogni partita può risultare determinante per l’accesso alla tanto ambita finale scudetto, e l’attenzione degli appassionati cresce a ogni possesso.

Virtus Bologna-Olimpia Milano: statistiche e andamento delle semifinali

La semifinale playoff tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si sviluppa su una serie al meglio delle cinque gare, secondo la formula classica adottata dalla Serie A. Dopo una combattutissima Gara-1, vinta di misura dagli emiliani per 68-67, l’attesa è tutta per la seconda sfida, prevista per lunedì 2 giugno alle 20:45 ancora al PalaDozza di Bologna. In Gara-1, i padroni di casa hanno dovuto inseguire per buona parte del primo tempo, complici le basse percentuali nel tiro da tre punti (2 su 16), ma sono riusciti a mantenere il distacco contenuto, chiudendo il primo tempo sotto di tre lunghezze (30-33). Nel secondo tempo, l’equilibrio è stato massimo: Milano ha raggiunto anche un vantaggio di 5 punti, ma la Virtus ha saputo rientrare, complice anche i due tiri liberi falliti da Zach LeDay nei minuti finali. Il canestro decisivo di Tornike Shengelia ha ribaltato la situazione, consegnando la vittoria alla squadra di Dusko Ivanovic.

Serie : Virtus Bologna avanti 1-0

: Virtus Bologna avanti 1-0 Calendario : Gara-2: 2 giugno, Bologna Gara-3 e 4: Milano Ev. Gara-5: Bologna

:

Per Milano, guidata da Ettore Messina, la sfida rappresenta un banco di prova fondamentale per riequilibrare la serie e riportare entusiasmo tra i tifosi. L’equilibrio visto in Gara-1 lascia presagire un’altra partita punto a punto, dove la gestione emotiva e la precisione nei momenti chiave potrebbero fare la differenza.

Le quote dei principali operatori evidenziano un sostanziale equilibrio: la vittoria della Virtus Bologna viene proposta intorno a quota 1.80, mentre un successo esterno dell’Olimpia Milano si aggira tra 2.00 e 2.10. La tendenza, dunque, indica che ci sarà battaglia su ogni pallone.

In conclusione, la semifinale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano promette ancora emozioni e grande incertezza. I precedenti e le statistiche suggeriscono equilibrio, mentre le quote segnalano leggero favore per i padroni di casa. Entrambe le squadre hanno mostrato punti di forza e debolezze, lasciando aperto ogni pronostico. Non resta che attendere Gara-2 per scoprire se Milano riuscirà a pareggiare la serie o se la Virtus allungherà il vantaggio. Segui tutte le nostre analisi e resta aggiornato sulle prossime sfide di playoff con i nostri approfondimenti esclusivi!