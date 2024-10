Violento frontale tra auto: il bilancio è drammatico

Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre 2024. Due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo e una delle due auto ha finito la propria corsa nel campo laterale alla strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanze ed elicottero. Il bilancio dell’incidente è drammatico. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente a Ravenna: cos’è successo

Il drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel tratto ravennate della statale Adriatica, all'altezza del km 159,100, tra Fosso Ghiaia e Classe. Una Fiat Cubo, che stava viaggiando da Ravenna verso Rimini, si è scontrata frontalmente contro una Opel Antara, che viaggiava nella direzione opposta. L'esito è stato tragico. L'impatto è stato violentissimo e la Opel è stata sbalzata fuori strada e le auto sono state completamente distrutte.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso. Presenti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia, la Polizia stradale per i rilievi di legge e la Polizia locale per deviare il traffico. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso fino alle 16:45 per permettere le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato, dal km 157,000 al km 161,000, lungo la viabilità adiacente con segnalazioni in loco.

