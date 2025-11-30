Vicenza-Lecco: statistiche e quote aggiornate per la Serie C

Vicenza e Lecco si preparano a sfidarsi in un incontro cruciale valido per la 16^ giornata del girone A di Serie C 2025-2026. Il match, in programma domenica 30 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio Menti, vede di fronte la capolista e la seconda in classifica, in uno scontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa alla promozione diretta.

Una sfida al vertice nel girone A di Serie C

La partita fra Vicenza e Lecco rappresenta molto più di una semplice gara di metà stagione: è il confronto diretto tra la prima e la seconda forza del girone A. Il Vicenza arriva all’appuntamento con un margine rassicurante di 9 punti sui rivali lombardi, frutto di un percorso praticamente impeccabile. La squadra veneta, infatti, non ha mai conosciuto la sconfitta in queste prime quindici giornate, collezionando ben 12 vittorie e 3 pareggi. Dall’altra parte il Lecco, che ha sofferto due battute d’arresto nelle ultime tre partite, deve ora cercare un risultato positivo per non veder sfumare la rincorsa alla vetta. Con il Cittadella in agguato, la pressione è alta sia per mantenere la posizione che per tentare di ridurre il divario dalla capolista.

Statistiche comparative: rendimento recente e precedenti

L’andamento attuale delle due squadre mette in luce alcune differenze chiave:

Vicenza imbattuto: 12 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta

imbattuto: 12 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta Lecco in difficoltà recente: 2 sconfitte nelle ultime 3 partite

in difficoltà recente: 2 sconfitte nelle ultime 3 partite Margine in classifica: Vicenza a +9 sul Lecco

a +9 sul Ultimi risultati: Vicenza ha pareggiato con l’Union Brescia, Lecco ha perso in casa contro il Cittadella

Nei precedenti scontri, il Vicenza si è sempre confermato solido nelle partite di cartello, mentre il Lecco ha alternato momenti di grande efficacia a cali improvvisi, come dimostrato dalla recente sconfitta interna. La squadra lombarda dovrà quindi trovare nuove soluzioni tattiche per arginare la capolista e rilanciare le proprie ambizioni.

Quote principali per Vicenza-Lecco: l’opinione dei bookmaker

Le principali agenzie di scommesse fotografano un divario piuttosto marcato tra le due squadre per questo incontro:

Esito Quota Vittoria Vicenza (1) 1,60 Pareggio (X) 3,40 Vittoria Lecco (2) 5,25

Il successo del Vicenza viene considerato molto probabile dai bookmaker, mentre il Lecco viene dato nettamente sfavorito. L’opzione pareggio rappresenta una via intermedia, ma conferma l’ampio margine di fiducia riposto nella capolista.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e trend realizzativi

Alcuni dati statistici aggiungono ulteriore interesse allo scontro:

Il Vicenza è l’unica squadra del girone A ancora imbattuta

è l’unica squadra del girone A ancora imbattuta Il Lecco ha segnato 6 gol con il proprio bomber Sipos

ha segnato 6 gol con il proprio bomber La difesa del Vicenza si conferma tra le più solide del campionato

si conferma tra le più solide del campionato Il pareggio sarebbe utile soprattutto alla capolista per mantenere il gap

Questi elementi evidenziano come la solidità difensiva e la continuità di risultati siano i punti di forza della formazione vicentina, mentre per il Lecco la capacità di ritrovare la via del gol sarà determinante per tentare di riaprire il discorso promozione.

In conclusione, Vicenza-Lecco si preannuncia come una partita dal grande valore per la classifica e ricca di spunti statistici. Le quote e i numeri descrivono una chiara favorita, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto quando in palio ci sono punti pesanti per la promozione diretta in Serie C.