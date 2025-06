Vetrata si stacca e cade sulla nave da crociera: le immagini sono impressionanti (VIDEO)

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è verificato la scorsa domenica, 8 giugno 2025, a bordo di una crociera. Una vetrata panoramica sopra il ponte piscina ha improvvisamente ceduto, frantumandosi e precipitando sul ponte sottostante, fino a pochi secondi prima affollato di turisti intenti a rilassarsi. Ma a impedire il peggio è stato l’intervento decisivo di Nitin Kumar, cameriere di bordo, diventato in pochi istanti l’eroe della crociera.

USA, vetrata crolla sulla nave da crociera: salvi grazie a un cameriere

Il crollo è avvenuto mentre la Symphony of the Seas, colosso dei mari della compagnia Royal Caribbean, era in navigazione tra Cape Liberty (Bayonne, New Jersey) e la Florida. A bordo, la quiete del relax è stata spezzata da un boato improvviso e il successivo crollo del vetro, che ha prodotto una pioggia di schegge sul bordo piscina.

Le immagini dell’incidente, riprese dai presenti e poi condivise sui social, mostrano chiaramente i momenti di tensione e il frastuono del vetro che si infrange. La scena si è consumata in meno di 20 secondi, ma tanto è bastato per scatenare il panico a bordo.

Il cameriere salva i turisti

In quel momento, però, non c’era nessuno sui lettini colpiti. E questo solo grazie all’intuito e alla prontezza di riflessi di Kumar, che ha notato un’anomalia nella vetrata del ristorante e ha lanciato l’allarme ai passeggeri sul ponte sottostante.

Nonostante il caos iniziale, l’intervento di Kumar ha permesso a tutti di evacuare l’area prima dell’impatto. I passeggeri hanno voluto manifestare pubblicamente la loro gratitudine, inondando i canali social della compagnia di messaggi di riconoscimento per il giovane cameriere. Alcuni di loro hanno chiesto che l’addetto venga premiato ufficialmente anche da enti esterni, come esempio di dedizione e professionalità. Cosa ha detto il ragazzo?

