Verstappen e Red Bull: pronostico e statistiche GP Spagna F1

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi della stagione, grazie a un circuito tecnico e completo come quello di Barcellona-Catalunya. Questa pista, oltre a essere banco di prova delle nuove soluzioni tecniche delle scuderie, offre da anni gare ricche di significato sia per le statistiche che per l’andamento del campionato del mondo. La tappa spagnola è spesso un crocevia fondamentale, capace di influenzare le ambizioni di piloti e team.

Barcellona, il feudo di Verstappen e il termometro delle scuderie

Negli ultimi anni, il Circuit de Barcelona-Catalunya si è rivelato un terreno di conquista privilegiato per Max Verstappen e la Red Bull, con tre vittorie consecutive del pilota olandese dal 2022 a oggi. Questo dominio recente si inserisce in una tradizione che vede, dal 2013, soltanto Mercedes e Red Bull capaci di imporsi sul tracciato catalano. Un dato significativo: in sette delle ultime otto edizioni, il vincitore del Gran Premio di Spagna ha poi conquistato anche il titolo mondiale a fine stagione, sottolineando il peso di questa gara nel definire le gerarchie del campionato.

Mercedes : 7 vittorie dal 2013

: 7 vittorie dal 2013 Red Bull : 4 successi nello stesso periodo

: 4 successi nello stesso periodo L’ultima vittoria di una scuderia diversa risale al 2013 con Fernando Alonso su Ferrari

Il circuito di Barcellona è anche il luogo dove le squadre tendono a introdurre importanti aggiornamenti tecnici, sfruttando la natura esigente della pista. Quest’anno, inoltre, l’appuntamento spagnolo coincide con una nuova direttiva FIA sulla flessibilità delle ali, che potrebbe influire sulle prestazioni generali. Pirelli ha selezionato le mescole più dure della gamma 2025 (C1, C2, C3) per affrontare le sollecitazioni di questo tracciato, in particolare nelle curve veloci e sull’anteriore sinistro.

Anno Vincitore Team 2024 Verstappen Red Bull 2023 Verstappen Red Bull 2022 Verstappen Red Bull 2021 Hamilton Mercedes

Le strategie gomme saranno nuovamente decisive, con la probabilità di vedere due pit-stop obbligati e un uso prevalente delle mescole Medium e Soft, rinnovate rispetto allo scorso anno per garantire maggior equilibrio nelle prestazioni.

Il Gran Premio di Spagna continua a essere uno snodo cruciale della stagione, non soltanto per l’albo d’oro ma anche per le indicazioni che fornisce a team e piloti. Le statistiche premiano Verstappen e la Red Bull, ma l’introduzione di nuove direttive tecniche e le novità sulle mescole potrebbero riservare sorprese. Attenzione alle strategie di gara: la gestione delle gomme, da sempre fondamentale a Barcellona, potrebbe essere la chiave per la vittoria.

