Verona-Bologna: pronostico e statistiche in Serie A

Verona e Bologna si preparano a una sfida cruciale nella 28ª giornata del campionato di Serie A 2024/25. Le due squadre si incontreranno domenica 9 marzo alle 12:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti vitali per i rispettivi obiettivi stagionali: il Verona per la salvezza e il Bologna per la qualificazione europea.

Statistiche e quote del Match

Il Verona arriva da una sconfitta contro la Juventus, mentre il Bologna ha appena battuto il Cagliari. Le statistiche indicano che il Bologna ha vinto 33 dei 75 incontri precedenti contro il Verona, che ne ha vinti 15. Ciò conferma il ruolo di favorito per la squadra di Vincenzo Italiano, con quote di vittoria che oscillano tra 1.75 e 1.82. Al contrario, il Verona ha quote di vittoria che variano da 4.50 a 4.75, indicando una sfida ardua per gli uomini di Paolo Zanetti.

La formazione del Verona dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1, schierando Montipò in porta e una difesa a tre composta da Dawidowicz, Coppola e Valentini. A centrocampo, Faraoni e Tchatchoua agiranno sulle fasce, con Niasse e Duda al centro, mentre Suslov e Livramento supporteranno l’unica punta Sarr. Il Bologna, dal canto suo, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e una linea difensiva formata da Calabria, Beukema, Lucumì e Miranda. In mediana, spazio a Pobega e Ferguson, mentre il trio Orsolini, Odgaard e Ndoye sosterrà il centravanti Castro.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con collegamento a partire dalle 12:00.

La partita tra Hellas Verona e Bologna si prospetta avvincente, con entrambe le squadre pronte a dar battaglia per ottenere punti cruciali. La formazione veronese cercherà di sfruttare il fattore campo e il supporto dei suoi tifosi, mentre il Bologna punta a confermare il suo buon momento di forma e avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions. Le quote delle scommesse vedono il Bologna come favorito, ma il Verona ha dimostrato di essere una squadra combattiva, capace di sorprendere.

