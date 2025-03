Serie A: Bologna affronta il tabù Zanetti al Bentegodi

Verona e Bologna si preparano a un incontro decisivo nella prossima giornata di Serie A. Il match, che si svolgerà domenica 9 marzo alle ore 12.30 allo stadio Bentegodi, rappresenta un’occasione cruciale per i Rossoblù di rompere un tabù che li ha visti spesso soccombere contro l’allenatore Paolo Zanetti. Con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per la corsa verso l’Europa, il Bologna cerca una vittoria che potrebbe segnare una svolta significativa nella loro stagione.

Statistiche del Bologna contro Paolo Zanetti

Il Bologna, nelle ultime quattro stagioni, ha affrontato l’allenatore Paolo Zanetti in quattro occasioni, raccogliendo zero punti. Queste sconfitte sono avvenute contro Venezia, Empoli (sia all’andata che al ritorno) e Verona, con l’ultimo insuccesso registrato il 30 dicembre. Con tre diversi allenatori, i Rossoblù non sono mai riusciti a superare lo scoglio rappresentato da Zanetti, rendendolo un vero “incubo” per la squadra.

Il prossimo confronto al Bentegodi rappresenta non solo un’opportunità per rompere questa serie negativa, ma anche per accumulare punti vitali in ottica europea. Il tecnico Vincenzo Italiano spera di essere quello che finalmente riuscirà a spezzare questo ciclo di sconfitte e portare una ventata di ottimismo nel campo del Bologna.

Una vittoria contro il Verona non è solo una questione di orgoglio, ma una necessità per mantenere vive le ambizioni europee. Anche un pareggio sarebbe un risultato positivo per interrompere la striscia negativa, ma i Rossoblù cercano di più, puntando a conquistare tre punti cruciali.

Il match si preannuncia ricco di tensione e aspettative, con i tifosi che sperano in una performance capace di invertire la tendenza storica negativa contro Zanetti. Sarà una sfida avvincente da seguire, con il Bologna determinato a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia.

Il Bologna, quindi, si trova di fronte a una partita che potrebbe segnare una svolta importante. Con l’obiettivo di rompere il “maleficio” Zanetti e di avvicinarsi alle posizioni europee, i Rossoblù dovranno dare il massimo al Bentegodi. Le quote attuali vedono il Bologna leggermente sfavorito, ma il calcio è imprevedibile e tutto può succedere.

