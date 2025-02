Valencia vs Atlético: pronostici e statistiche LaLiga

Nella venticinquesima giornata di LaLiga, i riflettori saranno puntati sullo scontro tra Valencia e Atlético Madrid, in programma al rinomato Mestalla. Questo confronto non è solo un’opportunità per l’Atlético di consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica, ma rappresenta anche una chance cruciale per il Valencia di uscire dalla zona retrocessione. Il clima è teso e le aspettative alte, in una sfida che promette spettacolo e colpi di scena.

Analisi delle quote e pronostici per il Mestalla

L’Atlético Madrid si presenta come favorito, con una quota di vittoria che oscilla tra 1.85 e 1.95 presso i principali bookmaker. Tuttavia, il Valencia gioca in casa e potrebbe sorprendere, grazie a quote generose che arrivano fino a 4.50. Gli esperti suggeriscono di tenere d’occhio alcune giocate interessanti:

Combo Multigol : 2-4 gol totali con una probabilità del 62,50%.

: 2-4 gol totali con una probabilità del 62,50%. Handicap Asiatico : Atlético -0.25 a 60,61% di probabilità.

: Atlético -0.25 a 60,61% di probabilità. Risultato esatto : 1-2 a favore dell’Atlético è l’esito più probabile, bancato a 9.00.

: 1-2 a favore dell’Atlético è l’esito più probabile, bancato a 9.00. Goal/No Goal: la probabilità che entrambe le squadre segnino è del 54,05%.

Il Valencia ha dimostrato una certa resilienza nelle ultime partite, trovandosi imbattuto da tre turni e con un bottino di 7 punti. La squadra di Carlos Corberán ha segnato 18 delle sue 25 reti stagionali al Mestalla, dove ha collezionato 18 punti. A contrastare questo, l’Atlético di Diego Simeone si distingue per la miglior difesa del campionato, avendo concesso solo 16 gol.

La partita si preannuncia dunque equilibrata, con il Valencia che potrebbe sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la corazzata madrilena.

In conclusione, la sfida tra Valencia e Atlético Madrid si prospetta avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i rispettivi obiettivi. Le quote per i risultati esatti e le scommesse su goal o assist offrono molteplici possibilità per chi desidera tentare un pronostico.

Le probabilità vedono l’Atlético leggermente favorito, ma il calcio è imprevedibile e il Mestalla potrebbe riservare sorprese. Una vittoria dell’Atlético con più di 2.5 gol complessivi è una delle opzioni più apprezzate.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione per rimanere sempre informato!