Home | Valencia-Efes: statistiche, trend e quote aggiornate Eurolega

La partita tra Valencia e Efes, valida per la regular season di Eurolega, si disputa oggi alle 20:30. Si tratta di un appuntamento significativo per entrambe le squadre: da un lato, il Valencia cerca conferme e continuità in una stagione positiva; dall’altro, l’Efes punta a invertire una tendenza negativa per rilanciarsi in classifica europea. L’incontro rappresenta uno dei punti di interesse della giornata, sia per gli appassionati di basket che per chi segue l’andamento delle principali competizioni continentali.

Valencia-Efes: confronto tra due percorsi stagionali opposti

L’analisi statistica del confronto tra Valencia e Efes mette in luce percorsi stagionali molto diversi. Il Valencia si presenta alla sfida con un rendimento in costante crescita, caratterizzato da una difesa solida e da un attacco efficiente. La squadra spagnola si distingue per:

Ottima gestione dei rimbalzi sia offensivi che difensivi

Buona propensione alle palle recuperate e alle stoppate

Capacità di trasformare i possessi extra in punti grazie a percentuali realizzative elevate

I giocatori chiave del Valencia sono Darius Thompson, che viaggia a 12.4 punti di media, Brancou Badio e Omari Moore, entrambi attorno ai 12 punti, e Matt Costello, fondamentale in entrambe le fasi del gioco con 4.5 rimbalzi a partita.

Al contrario, l’Efes sta vivendo una stagione complicata, come dimostrano le quattro sconfitte consecutive e le difficoltà nella gestione delle partite chiave. I turchi segnano mediamente 80 punti a partita ma ne subiscono 85,7, con problemi evidenti nella protezione del ferro e nel controllo dei rimbalzi. L’unico dato positivo riguarda i tiri da tre punti: 9,7 realizzati su 27 tentativi per gara (ottavi in Eurolega), ma questa statistica da sola non basta a colmare le lacune difensive.

Quote principali per Valencia-Efes: mercato e trend

Le quote aggiornate relative alla sfida tra Valencia e Efes riflettono il momento delle due squadre. I bookmakers attribuiscono un vantaggio ai padroni di casa, sulla base di:

Migliore forma recente del Valencia

Rendimento casalingo solido

Serie negativa dell’Efes

Le quote sul successo interno del Valencia risultano inferiori rispetto a quelle per la vittoria dell’Efes, a testimonianza della fiducia degli operatori nelle capacità degli spagnoli di sfruttare il fattore campo. Interessanti anche i mercati relativi al numero totale di punti e alle performance individuali, con attenzione particolare ai realizzatori principali come Thompson e Larkin.

Trend, curiosità e numeri chiave del confronto

Alcuni dati curiosi e trend statistici delineano ulteriormente il quadro della partita:

Il Valencia ha spesso capitalizzato il vantaggio casalingo, mostrando solidità sia in attacco che in difesa

ha spesso capitalizzato il vantaggio casalingo, mostrando solidità sia in attacco che in difesa L’ Efes tende a concedere molti rimbalzi offensivi (10 a partita) e a produrre poche stoppate (1,8 di media)

tende a concedere molti rimbalzi offensivi (10 a partita) e a produrre poche stoppate (1,8 di media) Nonostante le difficoltà, i turchi restano tra le migliori squadre per tiri da tre realizzati

Entrambe dispongono di giocatori capaci di cambiare ritmo al match, come Larkin e Cordinier per l’Efes, Moore e Costello per il Valencia

Questi numeri suggeriscono una sfida in cui la solidità difensiva e la gestione del ritmo potrebbero fare la differenza.

In conclusione, Valencia-Efes rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Eurolega, con le statistiche e le quote che evidenziano il diverso momento delle due squadre. L’analisi dei dati suggerisce una partita in cui ogni dettaglio numerico potrà incidere sull’esito finale.