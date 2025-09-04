Us Open, semifinale amara: fuori Sara Errani e Jasmine Paolini

Sfuma il sogno azzurro a New York. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono fermate alle semifinali dello Us Open 2025 nel doppio femminile. Le campionesse olimpiche, arrivate tra le prime quattro coppie del tabellone, sono state sconfitte in due set dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.

La avversarie, teste di serie numero 3 e già vincitrici del torneo sul cemento di Flushing Meadows nel 2023, hanno dimostrato una superiorità abbastanza netta bei confronti delle azzurre, come dimostra il punteggio finale: 6-4, 6-3 in un’ora e 13 minuti.

Decisivo in entrambi i parziali il break subito dalle italiane nel settimo game, sempre ben difeso dalle avversarie, mentre Errani e Paolini hanno pagato qualche errore gratuito nei momenti caldi. Dabrowski e Routliffe hanno così blindato l’accesso alla finale, dove sfideranno la coppia numero 1 del seeding, Townsend/Siniakova, vincente nell’altra semifinale contro Kudermetova/Mertens per 6-2, 7-6.

Una curiosità statistica: le quattro migliori coppie del ranking erano tutte approdate in semifinale. Nonostante lo stop, Errani e Paolini lasciano New York con la soddisfazione della loro prima semifinale in un grande torneo dopo Parigi e soprattutto con un risultato di prestigio: la qualificazione matematica alle WTA Finals.

Le due italiane usciranno dagli Us Open al secondo posto nella Race e al terzo del ranking mondiale, nuovo career best per Paolini. Per Errani, invece, resta la soddisfazione del trionfo nel doppio misto con Andrea Vavassori, conquistato pochi giorni fa e impreziosito da un premio di un milione di dollari.

