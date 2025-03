Uruguay-Argentina: Pronostico e Statistiche Derbi

Uruguay e Argentina si preparano a un confronto avvincente nella tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026. Con l’Argentina che domina il girone, l’incontro al Centenario di Montevideo promette scintille, nonostante l’assenza di importanti figure come Messi e Lautaro Martinez. Le due nazionali, rivali storiche, si confrontano in un derby del Rio de la Plata che non mancherà di emozionare i tifosi di entrambe le sponde del fiume.

Statistiche e Pronostici dell’Incontro

La Celeste, guidata da Marcelo Bielsa, ha mostrato segni di cedimento nelle ultime uscite, avendo vinto solo una delle ultime sei partite. Questo è un dato che preoccupa, specie considerando l’attacco poco prolifico che, escluso il match contro la Colombia, non ha brillato. I problemi in fase offensiva sono evidenti, con Darwin Nunez che ha il compito di invertire la rotta e riportare la Celeste ai fasti di un tempo.

D’altro canto, l’Argentina, sotto la guida di Lionel Scaloni, continua la sua marcia trionfale verso il Mondiale 2026, nonostante le assenze di giocatori chiave. Con un gruppo ben assortito e diversi talenti provenienti dalla Serie A, come Nico González e Leandro Paredes, l’Albiceleste punta a consolidare la sua posizione al vertice del girone.

I bookmaker sembrano concordare su una partita equilibrata ma contratta, con l’opzione “X2” quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica. Interessante anche la quota per l'”Under 2.5″, che si attesta a 1.45 su Goldbet e sale a 1.47 su Sna i. Queste cifre riflettono l’aspettativa di una sfida con poche reti, in linea con lo storico recente tra le due squadre.

In conclusione, tutto lascia presagire un altro capitolo intenso del derby del Rio de la Plata, con l’Argentina che, nonostante le defezioni, appare favorita per evitare la sconfitta. L’Uruguay, invece, dovrà superare le difficoltà offensive se vorrà strappare un risultato positivo ai rivali.

