Home | URC: Zebre vs Sharks, pronostico e statistiche in campo

Durban è pronta ad ospitare una delle sfide più attese della stagione dell’URC, dove le Zebre proveranno a sorprendere gli Sharks sul loro terreno di casa, il Kings Park. Dopo una pausa di tre settimane causata dal Sei Nazioni, i ducali tenteranno di mantenere la loro striscia vincente, avendo già battuto squadre di rilievo come i Dragons, Edinburgh e Ulster. La partita promette di essere una vera battaglia fisica, con entrambe le squadre determinate a consolidare la propria posizione nella classifica del torneo.

Sharks: una difesa rocciosa da sfidare

La formazione sudafricana, rinforzata da numerosi Springboks, è in cerca dei punti necessari per mantenere il quarto posto in classifica. Gli Sharks schiereranno una formazione solida con il capitano Siya Kolisi e giocatori di rilievo come i fratelli Hendrikse e Makazole Mapimpi. La partita, che si svolgerà alle 13.45, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Le Zebre, allenate da Massimo Brunello, affrontano questa sfida con una formazione giovane e ambiziosa, composta da 11 giocatori italiani. Tra i talenti emergenti spiccano Alessandro Gesi e Francesco Ruffolo, che insieme ad altri giovani, tentano di mettere a frutto le lezioni apprese durante le precedenti vittorie. In mischia chiusa, una delle chiavi della partita, il trio Rizzoli–Di Bartolomeo–Pitinari dovrà sostenere una dura battaglia contro la temibile prima linea sudafricana.

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa, ma le Zebre hanno dimostrato di poter sorprendere, come sottolineato dal giovane centro Jurenzo Julius, che ha avvertito i suoi compagni di non sottovalutare la formazione italiana. Con 39 punti, gli Sharks sono determinati a mantenere il loro vantaggio in classifica, mentre le Zebre, con 25 punti, mirano a scalare posizioni avvicinandosi alla top 8.

La partita non è solo una sfida sportiva, ma anche un banco di prova per i giovani talenti delle Zebre e un’opportunità per consolidare le basi per future imprese. Con una difesa ben organizzata e un approccio tattico mirato, i ducali puntano a sfidare le aspettative e a portare a casa un risultato favorevole. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!