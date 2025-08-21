Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Caucana, località balneare situata nelle vicinanze di Santa Croce Camerina, nella provincia di Ragusa. Un bambino di 2 anni, originario di Comiso, ha tragicamente perso la vita dopo essersi allontanato per pochi minuti all’interno di una casa di villeggiatura.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, il minore si sarebbe avvicinato alla piscina della residenza familiare mentre i genitori e i nonni si trovavano all’interno della proprietà. Il piccolo, approfittando di un momento di disattenzione, è riuscito a raggiungere la vasca e, salendo la scaletta, è caduto in acqua. I familiari, accorgendosi dell’accaduto, sono immediatamente intervenuti tentando di prestare soccorso.

I soccorsi e il decesso del bambino

Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione e l’arrivo tempestivo dei sanitari, ogni sforzo si è rivelato vano. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

Comunità in lutto e riflessioni sulla sicurezza

La famiglia del piccolo, nota a Comiso per l’attività in un oleificio locale, è ora circondata dal cordoglio di amici, conoscenti e dell’intera comunità. L’episodio ha suscitato profonda commozione e ha riportato l’attenzione pubblica sull’importanza delle misure di sicurezza, anche all’interno di ambienti considerati sicuri.

Le autorità locali sono al lavoro per accertare la dinamica dei fatti. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora incredula di fronte a una perdita così improvvisa.

Leggi anche: Malore in vacanza, Matilde muore a 14 anni davanti ai genitori: come è successo

Leggi anche: “Che schifo! Uscite dall’acqua”: choc sulla spiaggia in Italia, bagnanti in fuga (VIDEO)