Ultimo giorno di scuola, il calendario per ogni regione e quando si torna a settembre. L’aria di vacanza si fa sentire fuori dalle aule, mentre tra zaini vuoti e saluti frettolosi si chiude un altro anno scolastico. Ma non per tutti nello stesso momento. In alcune scuole si anticipa la fine delle lezioni grazie alle elezioni, mentre per altri l’estate inizierà solo tra qualche giorno. E a settembre? Anche il ritorno tra i banchi non sarà uguale ovunque.

Calendario scolastico: quando finisce la scuola a giugno

L’Emilia-Romagna è la prima a salutare i banchi: venerdì 6 giugno suona l’ultima campanella. Il giorno successivo, sabato 7 giugno, chiudono le lezioni in gran parte d’Italia: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

I più “ritardatari” sono gli studenti di Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta, dove l’anno scolastico terminerà martedì 10 giugno, e quelli delle Province Autonome: Bolzano chiude giovedì 12 giugno, Trento il giorno dopo, venerdì 13.

Ma c’è un’eccezione che riguarda le scuole sede di seggio elettorale per i cinque referendum abrogativi e i ballottaggi delle amministrative. In questi istituti, l’anno scolastico termina già venerdì 6 giugno per poi restare chiusi fino a martedì 10 giugno incluso, riaprendo solo mercoledì 11 giugno.

Scuole chiuse per le elezioni: chi anticipa l’estate

Le scuole sede di seggio sono tra le protagoniste di quest’anno: per motivi organizzativi legati al voto, alcune di esse chiudono in anticipo rispetto al calendario regionale. È il caso, ad esempio, di Liguria e Toscana, dove l’ultima lezione è prevista proprio per il 10 giugno, ma con le urne in vista le aule si svuotano già dal 6.

Situazione simile anche in Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d’Aosta, dove le scuole-seggio chiudono l’11 giugno, ma l’assenza delle lezioni comincia prima. Per molti studenti – quelli non coinvolti nell’Esame di Stato – l’estate comincia così con qualche giorno di anticipo.

Le lezioni invece proseguono regolarmente negli istituti non coinvolti nelle operazioni di voto, fino alla data di chiusura prevista dal calendario scolastico della propria regione.

