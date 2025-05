Udinese-Fiorentina: pronostico e statistiche per l’ultima giornata

L’ultima giornata di Serie A si presenta carica di tensione e aspettative per la sfida tra Udinese e Fiorentina. Entrambe le squadre, pur con obiettivi diversi, cercano di chiudere la stagione con un risultato positivo. In particolare, la formazione viola guidata da Palladino punta a sfruttare ogni occasione per conquistare un posto nelle competizioni europee, mentre i friulani mirano a migliorare la propria posizione in classifica.

Le statistiche recenti e il cammino della Fiorentina in trasferta

La Fiorentina, attualmente settima con 62 punti, ha l’opportunità di superare la Lazio e raggiungere il sesto posto, fondamentale per la qualificazione alla Conference League. Questa possibilità dipende da una combinazione di risultati: una vittoria contro l’Udinese e una contemporanea sconfitta della Lazio contro il Lecce. Il vantaggio negli scontri diretti permette alla squadra toscana di sperare fino all’ultimo minuto. Tuttavia, il rendimento esterno della Fiorentina non è stato brillante: nelle 18 trasferte stagionali, i viola hanno raccolto soltanto 22 punti, un dato che suggerisce cautela nelle previsioni.

L’ultimo successo della Fiorentina è arrivato contro il Bologna (3-2).

è arrivato contro il (3-2). L’ Udinese arriva da due sconfitte consecutive ed è dodicesima con 44 punti.

arriva da due sconfitte consecutive ed è dodicesima con 44 punti. La partita si giocherà domenica sera alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Le quote dei principali bookmaker vedono la Fiorentina favorita: la vittoria esterna è proposta a una quota interessante su diverse piattaforme. Tuttavia, la prudenza è d’obbligo viste le difficoltà incontrate dai viola lontano da Firenze. Tra le scommesse alternative, la “X” all’intervallo e il risultato esatto 1-0 per la Fiorentina raccolgono particolare attenzione tra gli appassionati, così come l’opzione Multi Gol 1-2, per chi prevede una gara con poche reti.

In conclusione, Udinese-Fiorentina rappresenta un appuntamento cruciale per la squadra toscana, che potrebbe ancora sperare nell’accesso alle coppe europee. Le quote favoriscono i viola, ma il rendimento altalenante in trasferta invita alla cautela. Tra le opzioni di scommessa più gettonate troviamo la vittoria della Fiorentina, il pareggio all’intervallo e il risultato esatto 1-0. Scopri tutte le analisi e le previsioni dettagliate sulle ultime sfide di Serie A seguendo i nostri approfondimenti!