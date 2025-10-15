Uccisa dal fidanzato, scoperta l’identità della vittima: chi è Pamela

Una nuova tragedia sconvolge Milano: Pamela, 29 anni, è stata uccisa nella serata di ieri in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla. La sua esistenza è stata interrotta bruscamente, andando ad aggravare una lista di femminicidi che in Italia continua a crescere senza sosta.

La ricostruzione dei fatti: omicidio e tentato suicidio

Dai primi accertamenti degli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una lite tra Pamela Gemini e il suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. La relazione tra i due era in fase di crisi da tempo e la giovane aveva scelto di interrompere definitivamente il rapporto. Questa decisione, però, avrebbe scatenato la reazione violenta dell’uomo.

Secondo quanto riportato dalle fonti investigative, Soncin avrebbe trascinato la vittima sul balcone dell’appartamento nel tentativo di trattenerla. Qui, in un momento di estrema aggressività, le avrebbe inferto numerose coltellate, provocandone la morte. Subito dopo, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, ferendosi gravemente. Attualmente è ricoverato all’ospedale Niguarda, sotto sorveglianza della polizia.

Intervento delle autorità e testimonianze

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, allarmati delle urla provenienti dall’interno dell’abitazione. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura e i sanitari del 118, ma per Pamela Gemini non c’era più nulla da fare. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata descritta come di estrema violenza, confermando la drammaticità dell’accaduto.

