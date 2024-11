Tv sotto choc, il famoso attore colpito da un tumore: cos’è e i sintomi

Lo ha annunciato in un’intervista a People. Il famoso attore della serie tv dei primi anni 2000 e seguitissima da tutti gli adolescenti ha dichiarato di avere un tumore e di aver affrontato la diagnosi “in privato e ho preso delle misure per risolverla con il supporto della mia incredibile famiglia”.

Il famoso attore colpito da un tumore

James Van Der Beek ha un tumore al colon-retto. La star di Dawson’s Creek, 47 anni, lo ha rivelato in un’intervista a People nella quale ha detto di essere “ottimista” e di stare bene nonostante la diagnosi. Nella celebre serie cult andata in onda in Italia dal 2000 al 2003, ha interpretato il protagonista Dawson Leery. “Ho un cancro al colon-retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia famiglia- ha scritto sui social- . Ci sono motivi per essere ottimisti, per ora sto bene”.

Famiglia composta dalla moglie Kimberly e dai sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. L’attore, originario del Connecticut, ha continuato a lavorare e recentemente è apparso in un episodio di Walker, il reboot di “Walker Texas Ranger”, sulla rete statunitense The CW. Apparirà in un film originale di Tubi che uscirà il 29 novembre: “Sidelined: The QB and Me”. Non è chiaro, invece, se si sia sottoposto a un intervento chirurgico. Prossimamente apparirà in The Real Full Monthy, uno speciale in cui gli attori racconteranno la tematica del cancro alla prostata e ai testicoli. Ma cos’è e quali sono i sintomi?

