Tv in lutto, addio per sempre a un vero mito: indimenticabile

Il famoso attore dell’amata sitcom è morto domenica, 2 febbraio 2025. La notizia della scomparsa è stata annunciata oggi dalla Bbc. L’agente dell’attore ha comunicato la morte del famoso attore, descrivendolo come un “uomo gioioso e profondamente di buon cuore”. L’artista è scomparso all’età di 92 anni. (Continua dopo le foto)

Brian Murphy è morto, addio alla star di “George e Mildred”

Brian Murphy è morto all’età di 92 anni nella sua casa nel Kent, a sud-est di Londra. L’attore britannico era diventato famoso negli anni ’70, quando fu protagonista della sitcom George e Mildred, insieme a Yootha Joyce. Il suo agente, Thomas Bowington, ha annunciato la morte dell’attore e ha voluto rendere omaggio al suo “talento e alla sua umanità”. Anche la moglie Linda Regan gli aveva rivolto un ultimo saluto sui social. La donna ha postato una foto di un loro bacio appassionato con una didascalia struggente. “Il mio amore per te non morirà mai. Rip tesoro”, si legge. (Continua dopo le foto)

Chi era Brian Murphy

Nato a Ventnor, sull’isola di Wight, il 25 settembre 1932, Brian Murphy ha iniziato la sua carriera di attore a teatro. Alla fine degli anni Cinquanta è entrato nella compagnia teatrale di Joan Maud Littlewood. A partire dal 1961, è arrivato alla inizia a recitare nella tv inglese, apparendo in episodi dei telefilm Agente speciale, Z cars, Six, Love Story e Callan. Dopo piccole parti al cinema, Murphy ottenne il primo ruolo importante nel film I diavoli (1971) di Ken Russell, con Vanessa Redgrave e Oliver Reed. La fama arrivò quando venne scelto per il ruolo di protagonista nella sitcom inglese George e Mildred.

