Trump – Zelensky, interviene Macron e spiazza tutti

Le speculazioni sulla “terza sedia” durante l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ai funerali di Papa Francesco hanno suscitato un’ampia gamma di ipotesi. Tra queste, l’idea che fosse destinata al presidente francese Emmanuel Macron, ma che fosse stato escluso per volere di Trump. Questo mistero ha alimentato un vortice di gossip che è sfuggito di mano.

Trump – Zelensky, interviene Macron

In risposta alle dicerie, è stato lo stesso Macron a chiarire il significato della “terza sedia“. Presente inizialmente ma rimossa in seguito, la sedia ha suscitato interesse durante il colloquio tra Trump e Zelensky tenutosi nella straordinaria cornice di San Pietro. Macron ha rivelato che la sedia era destinata all’interprete, un elemento funzionale e logistico, ben lontano dalle teorie di esclusione che circolavano. “Hanno tolto la sedia dell’interprete perché Zelensky ha preferito parlare in inglese“, ha affermato Macron, smentendo l’esistenza di un veto da parte di Trump. L’Eliseo ha espresso irritazione per l’interpretazione distorta dell’accaduto, sottolineando come la vicenda sia stata manipolata mediaticamente.

Il team presidenziale francese ha evidenziato la presenza di “molta disinformazione” riguardante l’incontro, enfatizzando come tali speculazioni siano “vergognose” in un contesto di importanza cruciale per la sicurezza collettiva. La reazione di Macron punta a ripristinare la verità e a porre fine ai pettegolezzi.

