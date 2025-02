Un grave incidente ferroviario ha scosso il paese: un ragazzo di 13 anni è stato investito da un treno in transito. Il giovane si trovava improvvisamente sui binari e non ha avuto la possibilità di evitare l’impatto con il treno. Per fortuna il mezzo viaggiava a bassa velocità perchè era in partenza e il giovane ha riportato ferite di media gravità. È stato trasportato immediatamente in ospedale e attualmente è ricoverato in Rianimazione con la prognosi riservata. (Continua…)

Un ragazzo di 13 anni è stato travolto da un treno che era in partenza alla stazione. Il giovane si trovava improvvisamente sui binari ed è stato travolto dal mezzo che era in transito. Per fortuna, il treno, dato che era in partenza, viaggiava a bassa velocità e il giovane è riuscito, almeno per il momento a salvarsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori del 118, che hanno inviato un’ambulanza e due automediche. Il tredicenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in Rianimazione con la prognosi riservata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)