Travolta nella notte, Valentina muore così: “Trascinata per metri”

Viaggiava su uno scooter bianco, lungo via Romana, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Valentina Tolomei aveva 17 anni e stava percorrendo una strada che conosceva bene. Indossava il casco, era in sella al mezzo con andatura regolare, ma la sua corsa si è interrotta bruscamente nella notte tra sabato e domenica. Un’auto l’ha travolta in pieno, colpendola con tale violenza da trascinarla per diversi metri sull’asfalto.

Trascinata per metri: l’impatto e l’arrivo dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violentissimo. Il corpo della ragazza è stato sbalzato dallo scooter ed è finito oltre la carreggiata, in un campo poco distante. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per Valentina non c’era più nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Lo scooter era fermo sull’asfalto, mentre lei era stata scaraventata a diversi metri di distanza.

Le indagini: chi guidava l’auto che ha investito Valentina?

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare con precisione il conducente dell’auto che ha investito la giovane. Non è ancora chiaro se si sia fermato subito o se si sia trattato di un investimento con trascinamento involontario. Gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi, compresa la velocità del veicolo al momento dell’impatto.

