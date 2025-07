Home | Si ferma con l’auto per aiutare ma per lei finisce malissimo: travolta in pieno da un Suv

Una serata come tante, interrotta da un gesto di altruismo che si è trasformato in tragedia. Una donna di 41 anni ha perso la vita sulla strada Statale dopo essersi fermata per prestare soccorso a due giovani motociclisti coinvolti in un incidente. Quella che doveva essere un’azione di aiuto si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando dietro di sé dolore, sgomento e tante domande ancora senza risposta. Le indagini sono in corso, ma l’emozione nella comunità è palpabile.

Incidente sulla Statale 16: donna travolta da un Suv

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava in auto con il marito quando ha deciso di fermarsi per aiutare i feriti di un incidente tra moto accaduto poco prima sullo stresso trattp. Una scena già grave, ma che è diventata drammatica pochi minuti dopo, quando un SUV Mercedes è sopraggiunto ad alta velocità. L’auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo per evitare il blocco creatosi sulla carreggiata.

Il mezzo ha travolto la donna in pieno, uccidendola sul colpo. Il marito è rimasto ferito, con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarla sul posto.

Le condizioni dei motociclisti coinvolti nell’incidente

La dinamica si è complicata ulteriormente per via della presenza dei due motociclisti coinvolti nel primo incidente avvenuto sulla Statale 16 di Bari. Tra loro, una giovane di 25 anni, passeggera di una delle due moto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari: le sue condizioni sono serie ma stabili. Il conducente della moto, invece, ha riportato ferite lievi e non è in pericolo.

I testimoni riferiscono di attimi concitati, con diversi automobilisti che si sono fermati per cercare di prestare aiuto. Ma il sopraggiungere del SUV ha travolto non solo una vita, ma anche la speranza di una serata che potesse finire diversamente.

