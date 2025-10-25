Travolta da un’auto a folle corsa, chi era Betrice Bellucci

Un sabato di dolore e incredulità per Roma, sconvolta da un dramma che ha spezzato la vita di una ragazza di appena vent’anni. Una serata qualunque, una cena tra amiche, e poi il buio improvviso di un destino crudele che ha fermato per sempre il sorriso di Beatrice Bellucci, studentessa universitaria e grande appassionata di sport.

La tragedia è avvenuta in piazza dei Navigatori, una delle zone più trafficate della Capitale, quando la Mini Cooper su cui viaggiava Beatrice come passeggera si è scontrata violentemente con una Bmw Serie 1. In pochi istanti, la serata di due giovani ragazze si è trasformata in una corsa disperata contro il tempo.

L’incidente in piazza dei Navigatori

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Roma Capitale, la Bmw, condotta da un ragazzo di 23 anni con un amico a bordo, avrebbe impattato la Mini a velocità molto elevata. L’urto è stato devastante: la Mini ha perso il controllo, finendo contro un albero e distruggendosi nella parte anteriore.

Beatrice Bellucci è morta sul colpo, mentre la conducente della Mini e i due occupanti dell’altra vettura sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Testimoni presenti in zona hanno parlato di un impatto “impressionante”, con i vetri delle auto esplosi e pezzi di carrozzeria proiettati a diversi metri di distanza.

Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: tra le ipotesi principali, quella che la Bmw procedesse a folle velocità, rendendo impossibile alle due ragazze evitare la collisione. Gli agenti hanno sequestrato entrambe le vetture e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire ogni fase dello schianto.

