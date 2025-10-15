Trascina la fidanzata in balcone, l’orrore sotto gli occhi dei vicini: cosa ha fatto

I fatti si sono svolti rapidamente. Alcuni vicini, osservando la scena dal palazzo di fronte, hanno notato l’uomo aggredire la donna con un coltello sul terrazzo dell’appartamento. Le urla disperate di aiuto di Pamela sono state udite distintamente. I testimoni hanno subito chiamato la polizia, mentre cercavano di fornire indicazioni agli agenti che tentavano di entrare nell’abitazione. “La ammazza, la ammazza”, ha gridato uno dei testimoni, mentre i poliziotti provavano a sfondare la porta.

Femminicidio a Milano: la cronaca di una tragedia

Un nuovo caso di femminicidio scuote l’Italia e la città di Milano. La sera di martedì, pochi minuti prima delle 22, Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nella sua abitazione situata in via privata Iglesias, zona Gorla. Il delitto è avvenuto sotto lo sguardo attonito di alcuni residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Le dinamiche dell’omicidio e il tentato suicidio dell’aggressore

Secondo le prime ricostruzioni, Gianluca Soncin, già noto per un precedente di truffa, avrebbe colpito la compagna con numerose coltellate. Dopo l’aggressione, l’uomo ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale, dove è stato interrogato dagli investigatori e dal pubblico ministero di turno, Alessia Menegazzo, che ha disposto il suo arresto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva