Tragico incidente tra scooter e scuolabus: finisce malissimo

Un tragico incidente finito nel peggiore dei modi nella mattinata di oggi, 26 novembre. Un uomo di 53 anni in sella al suo scooter Piaggio è morto dopo un scontro con uno scuolabus. L’impatto è avvenuto intorno alle 6. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e il personale sanitario. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente tra scooter e scuolabus

Incidente mortale stamattina, intorno alle 6, alla periferia di Roma, all’intersezione tra via Eneide e via di Tor Cervara. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto tra lo scooter guidato da un uomo e un Fiat Ducato, adibito al trasporto scolastico, ma senza alcun bambino a bordo, guidato da una donna di 37 anni. Il 53enne, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, è deceduto.

