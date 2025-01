Tragico incidente sulla provinciale, coinvolte madre e figlia di 9 anni: “Non c’è stato nulla da fare”

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 28 gennaio 2025, sulle strade italiane. Il bilancio è gravissimo: una persona è morta e sono 3 i feriti, di cui uno in gravi condizioni. È successo questa mattina, sulla provinciale, quando quando la vettura è uscita di strada, andando a sbattere contro un muro. Le conseguenze dell’incidente sono state devastanti. (Continua dopo le foto)

Incidente a Niscemi, auto sbanda e finisce contro un muretto

Tragico incidente nel territorio di Caltanissetta, lungo la provinciale 11 che collega Gela e Niscemi. Una Fiat Panda ha sbandato ed è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un muretto. A bordo dell'auto viaggiavano una donna di 37 anni e i suoi figli: una bambina di 9 anni, una di 4 e un bimbo di 7 anni. La famiglia stava raggiungendo la scuola frequentata dai piccoli, quando è accaduta la tragedia.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto nell’incidente, la donna sarebbe quindi uscita di strada autonomamente. Il tratto di strada che collega Gela a Niscemi è stato chiuso dalle forze dell’ordine per permettere l’arrivo dei soccorsi. Il bilancio dell’incidente è tragico.

