Un incidente mortale ha coinvolto due giovani, Salvatore e Vincenzo, nelle prime ore del mattino. I ragazzi, rispettivamente di 22 e 27 anni, si trovavano a bordo di un’Audi A3 insieme ad altri amici quando si è verificato il tragico impatto che ha posto fine alle loro vite. La notizia ha colpito duramente le famiglie e le comunità di appartenenza, lasciando sgomenti parenti e conoscenti. Chi erano i due giovani?

Tragedia domenica mattina lungo l’autostrada A3, in direzione Salerno, all’altezza dell’uscita di Portici. Un violento incidente stradale ha provocato la morte di due ragazzi e il grave ferimento di altri due. Secondo una prima ricostruzione, due autovetture si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Su una delle auto, un’Audi A3, viaggiavano quattro giovani originari di Torre Annunziata. A perdere la vita sono stati Salvatore, 22 anni, e Vincenzo, 27 anni. Gli altri due occupanti, di 22 e 24 anni, sono stati trasportati in ospedale e versano in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’impatto, mentre la comunità è sconvolta dalla notizia di questa ennesima tragedia sulle strade.

Lutto nelle comunità di Portici e Torre Annunziata

La morte di Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino ha profondamente scosso le comunità di Portici e Torre Annunziata. Il drammatico incidente ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, resta l’immenso dolore di due famiglie e di tutti coloro che conoscevano i ragazzi. Quella che doveva essere una normale alba si è trasformata in una tragedia, lasciando un segno indelebile in due comunità unite dal lutto.

