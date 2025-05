Tragico incidente in gara, Filippo muore travolto sotto gli occhi del padre

La pista sembrava accogliere il volo delle moto con un abbraccio di adrenalina e libertà. Per un istante, l’aria tratteneva il respiro, mentre le ruote sfioravano la terra in una danza di velocità e destrezza. Ma la gioia si è trasformata in terrore in un battito di ciglia, quando il silenzio ha congelato il tempo e un tonfo sordo ha spezzato il ritmo della gara. Il giovane motociclista stava affrontando un salto quando, in una frazione di secondo, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. I piloti che lo seguivano, impegnati nella stessa manche, non hanno potuto evitarlo e lo hanno travolto. (Continua dopo le foto)

Tra il pubblico, un padre seguiva con passione il frastuono delle moto, distinguendo il ruggito familiare del motore del figlio da tutti gli altri. Improvvisamente, la consapevolezza che qualcosa era andato storto ha attraversato il suo sguardo, impotente di fronte all’inesorabile destino che si stava compiendo. Un evento sportivo che prometteva emozioni e spettacolo si è trasformato in una scena di dolore e sgomento in un pomeriggio segnato dalla tragedia. In un circuito di motocross, un giovane talento ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente che ha lasciato tutti attoniti.

