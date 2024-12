Tragedia sulla tangenziale all’alba, era a piedi: “Ha bucato il parabrezza”

Grave incidente all’alba in tangenziale. Un pedone ha camminato a lungo sulla tangenziale ed è stato poi investito. Poche ore dopo ha perso la vita in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto. L’uomo è infatti finito sul cofano della macchina ed ha addirittura infranto il parabrezza, venendo scaraventato a metri di distanza. (Continua…)

Incidente in tangenziale, muore dopo essere stato investito

Secondo una prima ricostruzione del terribile incidente avvenuto all'alba, una Citroen C3 guidata da una ventinovenne si stava immettendo sulla tangenziale quando, all'improvviso, è comparso il pedone. La giovane non ha avuto il tempo di frenare e l'impatto è stato molto violento, tanto che l'uomo è finito sul cofano, ha infranto il parabrezza ed è stato scaraventato a metri di distanza. La ragazza si è fermata ed ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma l'uomo è morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate nell'impatto.