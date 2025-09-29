Tragedia sulla provinciale, muore madre incinta di 8 mesi: scena atroce

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada provinciale 55, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una giovane di 25 anni, in stato di gravidanza avanzata, ha perso la vita a causa delle ferite riportate. La notizia ha sconvolto la comunità locale. Altri due occupanti del veicolo sono rimasti feriti, ma non risultano in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica

Secondo le prime verifiche effettuate dalle autorità, la vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, avrebbe perso il controllo dopo aver urtato un muretto in cemento collegato alla rete idrica. L’impatto ha causato una fuga d’acqua e il successivo ribaltamento della macchina, che si è fermata al centro della carreggiata tra detriti e lamiere contorte. Una scena drammatica che ha reso subito evidente la gravità dell’accaduto.

L’Intervento dei soccorsi

Immediato l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che hanno operato per estrarre le persone dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’area. I due passeggeri, un ragazzo di 16 anni e un uomo adulto, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Timoteo per le cure necessarie. Per la giovane donna, invece, ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva