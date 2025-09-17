Tragedia a scuola, maestro si accascia e muore in classe: choc davanti a tutti

Tragedia questa mattina in una scuola, dove un maestro di matematica è deceduto improvvisamente mentre si trovava in classe. L’uomo ha accusato un malore durante la lezione, lasciando sotto choc alunni e colleghi. La notizia della morte del maestro ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica.

I tentativi di soccorso

La tragedia si è consumata alla scuola “Piscicelli-Maiuri” di Napoli, nella Municipalità Vomero-Arenella. La vittima è Antonio C., 60 anni, trasferito da poco tempo dal plesso Ruotolo alla sede centrale. Subito dopo il malore, gli altri insegnanti si sono precipitati a prestare aiuto. Un docente di educazione fisica ha utilizzato il defibrillatore in dotazione alla scuola, praticando le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario del 118.

Nonostante i tentativi disperati, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del docente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, mentre la salma è stata successivamente affidata ai familiari.

Sgomento nella comunità scolastica

Proprio ieri l’istituto comprensivo aveva vissuto la giornata di accoglienza per i nuovi alunni, in un clima di festa e leggerezza che si è trasformato in dolore. «Per me Antonio sarà sempre qui, tutte le mattine, in quella che è e rimarrà la sua scuola, quella a cui ha dedicato una vita, a lei ed ai suoi bambini, ai nostri bambini. Buon viaggio maestro Antonio, riposa in pace», si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio condivisi in rete.

