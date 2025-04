Tragedia nella notte, incendio spaventoso: muore il fratello del campione italiano

Un incendio devastante è scoppiato nella notte di oggi, martedì 15 aprile 2025. Il rogo ha provocato la morte di un giovane. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata, dove le fiamme si sono propagate rapidamente, cogliendo di sorpresa i residenti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino, quando il fuoco ha iniziato a divampare. (Continua dopo le foto)

Incendio a Mezzocorona, le fiamme nella notte

L'incendio è avvenuto in una casa situata in via Paul Troger, a Mezzocorona, in Trentino. Le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai sanitari e ai carabinieri, sono accorse immediatamente sul luogo del disastro. Purtroppo, per la vittima non c'è stato nulla da fare: il corpo è stato rinvenuto senza vita all'interno dell'appartamento, probabilmente a causa delle inalazioni di fumo. Le indagini preliminari suggeriscono che si tratti di un incidente domestico, ma le autorità stanno ancora esaminando tutte le possibili cause.

Incendio nella notte a Mezzocorona, morto un ragazzo di 30 anni

L’incendio è scoppiato in una appartamento in via Paul Troger. Attualmente non ci sono evidenze di dolo o malfunzionamenti evidenti, ma i tecnici stanno esaminando l’impianto elettrico e altri possibili fattori scatenanti. La salma è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. La vittima è Patrick Vettori, 30 anni.

