Tragedia nel calcio: il portiere para un rigore, poi lo shock. Era una sera destinata alla gioia e al senso di comunità: l’atmosfera carica, la festa della Semana da Pátria con sport, musica e orgoglio locale. Tutto sembrava scritto per celebrare, finché un rigore respinto con prontezza e abilità ha acceso l’esultanza. Un compagno già con le braccia alzate, il pubblico già esploso in grida. Poi, quel corpo piegato, caduto senza preavviso, gelando il palazzetto. Il silenzio che ha sostituito l’euforia e lasciato tutti sospesi nell’incredulità.

Il drammatico evento: il malore dopo la parata decisiva

Un evento sportivo si è trasformato in una tragedia nei Jogos da Semana da Pátria 2025, tenutisi ad Augusto Corrêa, nello stato del Pará, in Brasile. La vittima è i che ha perso la vita improvvisamente durante una partita di futsal, lasciando attoniti compagni, avversari e spettatori.

Secondo le ricostruzioni, il giovane portiere stava affrontando una serie di calci di rigore. Dopo aver neutralizzato un tiro dagli undici metri con il petto, Pixé ha esultato insieme ai suoi compagni. Tuttavia, pochi istanti dopo la parata, mentre si dirigeva verso il centro del campo, si è accasciato improvvisamente, cadendo tra le braccia di un compagno di squadra.

Soccorsi tempestivi, ma inutili: la comunità sportiva in lutto

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sono state praticate le prime manovre di rianimazione direttamente all’interno della struttura sportiva, seguito dal trasporto urgente in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, per Édson non c’è stato nulla da fare. Le cause esatte del decesso non sono state ancora ufficialmente comunicate dalle autorità sanitarie locali.

In seguito all’accaduto, tutte le partite previste sono state sospese in segno di rispetto, e la Federazione Paraense di Futsal (Fefuspa) ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio per ricordare il giovane atleta.

