Tragedia in Italia, l’auto finisce fuori strada e si schianta: chi c’era a bordo

Terribile incidente, auto esce fuori strada e si schianta

Durante la notte c'è stato un terribile incidente nel nostro paese. Un'auto guidata da una donna di 26 anni è uscita fuori strada per cause ancora da accertare e si è andata a schiantare contro un terrapieno di cemento che consente di accedere ad un campo. L'incidente ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul posto sono infatti intervenuti le ambulanze, l'auto infermieristica, l'auto medica, gli elicotteri sanitari, i vigili del fuoco e ovviamente la polizia. Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.