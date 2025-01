Home | Tragedia in Italia, imprenditore 32enne muore in modo atroce

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, sabato 11 gennaio, in un’azienda agricola in provincia di Asti. Un giovane imprenditore di 32 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un silos che si è improvvisamente ribaltato. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Imprenditore 32enne muore in modo atroce

Un’incidente mortale è avvenuto stamattina poco prima di mezzogiorno, in un’azienda agricola di Cinaglio, in provincia di Asti, mentre la vittima si trovava all’interno della sua azienda agricola. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne stava operando vicino alla base del silos, che per cause ancora da chiarire si è ribaltato, travolgendolo e uccidendolo sul colpo. La natura improvvisa e fatale dell’incidente non ha lasciato spazio ad alcuna possibilità di salvezza: quando i sanitari sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

