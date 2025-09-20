Nel tardo pomeriggio di ieri, una tranquilla giornata sulle rive del lago di Garda si è trasformata in tragedia. Eleonora Franceschini, 48 anni, residente a Besenello, ha perso la vita mentre si trovava nelle acque antistanti la spiaggia della Purfina, a Riva del Garda, in Trentino.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione delle autorità, la donna aveva deciso di nuotare fino alle boe situate a breve distanza dalla riva. Poco dopo, una turista ha notato la sua presenza immobile sul fondale e ha dato l’allarme alle forze di soccorso.

Scopriamo tutti dettagli nella pagina successiva