Tragedia in pieno giorno, il ponte cede e crolla: un morto e feriti. La comunità di La Louvière, in Belgio, è stata scossa da un disastroso crollo di un ponte autostradale in manutenzione. La struttura avrebbe ceduto improvvisamente collassando parzialmente nel canale d'acqua sottostante sul quale viaggiava una chiatta. I dettagli della tragedia.

Belgio, crolla ponte autostradale

L'incidente si è verificato giovedì 6 marzo verso le 14 sull'autostrada E42, dove una parte del ponte è crollata inaspettatamente. Il drammatico evento è avvenuto nei dintorni di La Louvrière, in Belgio. I lavori di manutenzione erano in corso sul ponte quando la struttura ha subito un parziale collasso, cadendo su una chiatta nel canale d'acqua sottostante. L'incidente ha visto coinvolte diverse persone e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.

“Il ponte è crollato su una chiatta”: l’arrivo dei soccorsi

I servizi di emergenza sono stati prontamente attivati sul luogo dell’incidente, con l’intervento di sommozzatori, un elicottero della polizia federale, un’unità specializzata in incidenti in ambienti crollati e vari servizi SPW, inclusi esperti di stabilità. La parte del ponte che è crollata era quella attualmente in fase di costruzione. I soccorsi intervenuti sul luogo del crollo avrebbero dato una comunicazione sulle persone coinvolte: “Ci sono diversi feriti, il numero è ancora incerto, e una persona risulta dispersa”.



Il sindaco di La Louvière, Jacques Gobert (PS) è stato subito informato dei fatti: “Una parte del ponte è crollata e ha portato con sé due gru che si trovavano su questo tratto di ponte e che sono cadute su una chiatta che stava attraversando il canale in quel momento. Ci sarebbero delle vittime. Non so molto di più, tranne me, sono pronto a far scattare il piano di emergenza comunale a seconda della situazione.(…(L’autostrada è bloccata, a monte e a valle Tutti i servizi sono mobilitati.”.

