Tragedia enorme in Italia, a fuoco una casa di riposo: la morte atroce

Nella serata di ieri, un incendio ha colpito una struttura per anziani a Torrita Tiberina, piccolo centro situato nei pressi di Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 in una residenza situata in piazza Matteotti, mentre gli ospiti si trovavano nelle loro stanze. L’incidente ha portato alla morte di una donna di 87 anni, mentre quattro persone sono state trasportate in ospedale in seguito alle ferite riportate. Altri undici residenti, dei sedici presenti nella struttura, sono riusciti a salvarsi senza gravi conseguenze.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Le autorità hanno posto l’edificio sotto sequestro e stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Montelibretti, Campagnano e Poggio Mirteto, con il supporto di mezzi speciali quali autobotti, autoscala e carro autoprotettori. L’operazione è stata particolarmente complessa: bisognava spegnere le fiamme e contemporaneamente evacuare gli ospiti, molti dei quali con ridotta capacità motoria.

