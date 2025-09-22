Tragedia dopo il matrimonio: arriva la triste notizia sulla famosa 26enne

Tragedia matrimonio: una giovane influencer di 26 anni è deceduta improvvisamente poche ore dopo aver celebrato le nozze. Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in un dramma che ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità locale.

Tragedia a poche ore dal “si”

La cerimonia si è svolta sabato 13 settembre presso l’Hollywood Hotel di Ilidža, nella città di Sarajevo. Dopo i festeggiamenti, la sposa ha accusato un grave malore ed è stata immediatamente trasferita al KCUS di Sarajevo. Nonostante i tentativi del personale sanitario, la giovane è deceduta due giorni più tardi.

Influencer 26enne muore dopo le nozze a Sarajevo

Adna Rovčanin-Omerbegović era conosciuta in Bosnia come modella, influencer e infermiera. Lavorava presso il Centro Sanitario della Città Vecchia e gestiva anche un salone di bellezza. La sua figura era riconosciuta per dedizione professionale e spirito imprenditoriale, unendo la passione per la moda e l’impegno nel settore sanitario.

La morte improvvisa di Adna ha lasciato nello sconforto il marito, i familiari e numerosi conoscenti. La notizia si è rapidamente diffusa attraverso i media locali, trasformando il lieto evento in un caso di cronaca che ha attirato attenzione pubblica e reazioni di cordoglio.

