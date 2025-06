Home | Tragedia in spiaggia: un uomo perde la vita davanti alle figlie

Una vacanza in famiglia si è conclusa in maniera del tutto tragica e inaspettata. Nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, intorno alle 15.30, un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre era al mare con le sue due figlie. Ciò che doveva essere un’occasione di relax si è trasformata in un incubo, quando le bambine di 9 e 10 anni stavano giocando nel mare poco profondo con il loro padre.

Dramma al mare: padre si accascia davanti alle figlie

Secondo quanto è stato riportato, l’uomo ha perso improvvisamente coscienza mentre si trovava con le figlie nelle acque poco profonde vicino alla battigia. Le bimbe, terrorizzate, hanno iniziato a chiedere aiuto gesticolando verso la riva. La loro madre, insieme a due bagnini, ha notato la scena e si è precipitata a soccorrere l’uomo, che è stato portato rapidamente a riva. Nonostante i tentativi di rianimazione immediati, le due bambine sono rimaste accanto alla madre, sconvolte e incapaci di comprendere appieno la gravità della situazione.

Riccione, 51enne stroncato da un malore

Il dramma si è verificato presso il bagno 88 sulla costa di Riccione. Sebbene i bagnini e il personale del 118 abbiano agito prontamente, i loro sforzi non sono riusciti a salvare l’uomo. La causa ipotizzata della morte è un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, che non ha lasciato a Giorgi, l’uomo vittima di questo drammatico episodio, il tempo di reagire. Dopo l’incidente sono state rese note alcune informazioni aggiuntive su quando è accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva