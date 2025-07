È morto nella serata di mercoledì 16 luglio all’ospedale Parini di Aosta Samuele Privitera, ciclista di 19 anni originario di Imperia, coinvolto in una drammatica caduta durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, riservato agli Under 23.

L’incidente è avvenuto in discesa, nel territorio comunale di Pontey. Secondo una prima ricostruzione, il corridore potrebbe essere stato sbilanciato da un dosso, finendo fuori controllo. Nella caduta ha perso il casco di protezione e ha battuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico gravissimo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto in serata. Sul posto sono arrivati anche i genitori del ragazzo.

The UCI is deeply saddened to learn of the passing of Under-23 cyclist Samuele Privitera.



Our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone who supported him. Samuele’s loss is felt across the cycling community.



📸 @HBAxeon / Joe Cotterill pic.twitter.com/7v46YiCy66