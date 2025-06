Anche nell’edizione 2025, il Tour de Suisse si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico, anche e soprattutto per la posizione strategica che lo pone a cavallo tra il Giro d’Italia e il Tour de France, due delle corse più amate e seguite. Considerata un’eccellente alternativa di alto profilo al Giro del Delfinato come preparazione al giro francese, infatti, la corsa a tappe elvetica si disputerà dal 15 al 22 giugno e promette spettacolo grazie ad un percorso entusiasmante e ad un parterre di partecipanti di alto livello. In questa guida andremo a scoprire tutto ciò che serve sapere sul Tour de Suisse 2025: dal percorso previsto ai principali favoriti per la vittoria, fino a scoprire dove sarà possibile vedere questa avvincente competizione.

Il percorso del Tour de Suisse 2025

Per capire al meglio lo sviluppo della corsa è fondamentale conoscerne nel dettaglio il percorso. Le tappe principali sono le seguenti:

Tappa 1 (15/06): Küssnacht – Küssnacht (129,7 km)

Tappa 2 (16/06): Aarau – Schwarzsee (177 km)

Tappa 3 (17/06): Aarau – Heiden (194,4 km)

Tappa 4 (18/06): Heiden – Piuro (Italia) (193,3 km)

Tappa 5 (19/06): La Punt – Santa Maria in Calanca (184,5 km)

Tappa 6 (20/06): Chur – Neuhausen am Rheinfall (186,8 km)

Tappa 7 (21/06): Neuhausen am Rheinfall – Emmetten (207,5 km)

Tappa 8 (22/60): Beckenried – Stockhütte (10,2 km)

Per i meno pratici, alcune di queste tappe hanno un’importanza maggior nel giro, in quanto chiamano i ciclisti a una maggior attenzione e mettono di fronte coefficienti di difficoltà più elevati: in particolare, a partire dalla tappa 4, la combinazione di stanchezza e altimetria darà del filo da torcere ai corridori, che alla penultima tappa sono anche attesi dal tratto più lungo.

Uomini di classifica: sfida tra big e giovani promesse

Adesso è il momento di osservare da vicino i partecipanti principali, quelli che sono considerati favoriti per la vittoria finale. Tra i protagonisti attesi nella lotta per la classifica generale spiccano nomi di rilievo internazionale:

João Almeida (UAE Team Emirates XRG), il secondo classificato nell’edizione 2024 alle spalle del compagno Adam Yates. Il portoghese sarà affiancato dal giovane svizzero Jan Christen , una delle promesse più interessanti del panorama ciclistico mondiale.

(UAE Team Emirates XRG), il secondo classificato nell’edizione 2024 alle spalle del compagno Adam Yates. Il portoghese sarà affiancato dal giovane svizzero , una delle promesse più interessanti del panorama ciclistico mondiale. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), il vice-campione del mondo in carica che sarà un altro nome da tenere d’occhio per la generale.

(Team Jayco AlUla), il vice-campione del mondo in carica che sarà un altro nome da tenere d’occhio per la generale. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), uno scalatore puro e già protagonista nelle corse a tappe degli ultimi anni che completa questo trio di favoriti.

Ma i nomi da tenere d’occhio non si fermano di certo qui. Anche se meno quotati, ci sono altri profili che possono dire la loro in questa particolare prova: su tutti Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), ciclista versatile e spettacolare, che torna sulle strade svizzere per soddisfare la propria sete di vittoria. Attenzione anche Marc Hirschi e Julian Alaphilippe (entrambi della scuderia Tudor Pro Cycling Team), corridori imprevedibili e molto carismatici, che possono dire la loro soprattutto nellle giornate intermedie.

VI segnaliamo anche Ben Healy (EF Education-EasyPost), uno specialista delle fughe da lontano, Michael Matthews (Team Jayco AlUla), molto affidabile su arrivi vallonati, l’idolo di casa Stefan Küng (Groupama-FDJ), e Matej Mohorič (Bahrain Victorious), profilo capace di inventarsi colpi di scena ad ogni frazione. Ci sarà anche Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), leggenda vivente di questo sport e vincitore del Tour De France 2018.

Tra le novità più interessanti del Giro di Svizzera 2025, poi, c’è il debutto di Lorenzo Fortunato (XDS Astana), recente vincitore della Maglia Azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia 2025. Una presenza di spicco per il nostro paese, che ospita una parte della competizione per la prima volta dopo 30 anni grazie al lavoro svolto dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio.

Dove vedere il Giro di Svizzera 2025

Dove si potrà vedere il Giro di Svizzera 2025 in TV? L’evento elvetico sarà disponibile sul canale Eurosport in esclusiva: questo significa che bisognerà essere abbonati a uno dei servizi di broadcasting tra Sky e DAZN, su cui questo canale è a disposizione; non è infatti prevista la trasmissione in chiaro per l’evento. Le 8 tappe del Giro di Svizzera saranno disponibili anche in streaming, sia anche per gli abbonati DAZN, Sky Go e NOW sia per chi ha sottoscritto Discovery +.